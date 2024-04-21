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22:37, 21 апреля 2024Россия

В Совфеде назвали президентство Зеленского национальной катастрофой для Украины

Косачев назвал президентство Зеленского национальной катастрофой для Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в Telegram-канале назвал президентство Владимира Зеленского национальной катастрофой для Украины.

По его словам, конфликт в Донбассе усилиями политика стал глобальным и затронул десятки тысяч мирных жителей республики. Кроме того, за пять лет с момента вступления главы государства в должность госдолг страны вырос почти в два раза и на столько же сократилось население.

Косачев напомнил, что в предвыборной кампании Зеленский обещал закончить противостояние на востоке Украины. Он назвал его «нечестным и несамостоятельным политиком», который пытался выстроить идеологию ненависти к России, но вместо этого создал проблемы в экономике и демографии.

«И вчерашнее голосование в Палате представителей в поддержку Украины достижением для этой страны не станет, скорее унижением, когда судить будут по историческим меркам», — подчеркнул сенатор.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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