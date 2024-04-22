Дочь Учителя и Пересильд рассказала об отношении к хейтерам

Звезда «Слова пацана» Пересильд призналась, что нормально относится к критике

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала об отношении к хейтерам. Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

14-летняя артистка поведала, что стремится относиться к критике безэмоционально и не принимать ее близко к сердцу. По ее словам, она понимала, чего стоит ожидать от популярности, в самом начале творческого пути.

«Я всегда знала о том, что будет и критика, и похвала. Это мне кажется нормальным. Кто-то тебя любит, а кто-то — нет», — отметила Анна Пересильд. По словам звезды «Слова пацана», намного важнее для нее мнение компетентных людей — именно оно мотивирует ее двигаться дальше.

Ранее режиссер Алексей Учитель назвал причины нежелания видеть свою дочь Анну Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».