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16:16, 22 апреля 2024Моя страна

Глухой кот из российского города по имени Беляшик захотел найти новый дом

Волонтеры из Новосибирска ищут новый дом глухому ангорскому коту Беляшику

Фото: Jamaica Cabahug / Unsplash

Глухой ангорский кот по имени Беляшик захотел найти новый дом. Семью трехлетнему питомцу ищут волонтеры из Новосибирска, пишет Kp.ru.

По данным издания, житель российского города спас кота полтора года назад «Но хозяин тяжело заболел и попросил помощи», — сообщила зоозащитница Вероника Панкратова.

По ее словам, Беляшик уже научился жить с недугом. Более того, животное понимает жесты.

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      Фариза Бацазова
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