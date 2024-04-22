Глухой кот из российского города по имени Беляшик захотел найти новый дом

Волонтеры из Новосибирска ищут новый дом глухому ангорскому коту Беляшику

Глухой ангорский кот по имени Беляшик захотел найти новый дом. Семью трехлетнему питомцу ищут волонтеры из Новосибирска, пишет Kp.ru.

По данным издания, житель российского города спас кота полтора года назад «Но хозяин тяжело заболел и попросил помощи», — сообщила зоозащитница Вероника Панкратова.

По ее словам, Беляшик уже научился жить с недугом. Более того, животное понимает жесты.

Ранее в Южно-Сахалинске заметили самостоятельно проверяющего три года подряд свое здоровье бездомного кота. Сотрудники ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных №2» нашли животное на обочине дороги. Кот выглядел худым и потрепанным.