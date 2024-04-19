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15:51, 19 апреля 2024Моя страна

На Сахалине заметили самостоятельно проверяющего здоровье бездомного кота

На Сахалине заметили приходящего в ветклинику три года подряд бездомного кота

Фото: kamal alkhatib / Unsplash

В Южно-Сахалинске заметили самостоятельно проверяющего три года подряд свое здоровье бездомного кота. Об этом пишет агентство SakhalinMedia.

Сотрудники ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных №2» нашли животное на обочине дороги. Кот выглядел худым и потрепанным. Специалисты решили взять и вылечить животное. Его помыли, подстригли, обработали от блох и глистов, а также необходимые прививки.

После лечения ветеринары отпустили кота на прогулку, но он вернулся к ним спустя год весной. Сотрудники ветклиники вновь провели ему необходимый комплекс лечения и отпустили. Собеседники агентства уточнили, что кот возвращается к ним в первых числах апреля и сразу проходит полноценный чек-ап.

В ноябре прошлого года челябинская компания Sybox, которая занимается производством гофрокартона, опубликовала вакансию для котов.

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      Мария Винар
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