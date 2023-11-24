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16:36, 24 ноября 2023Моя страна

В Челябинске опубликовали вакансию для котов

В Челябинске опубликовали вакансию для котов, проверяющих картонные изделия

Фото: Nathana Rebouças / Unsplash

Челябинская компания Sybox, которая занимается производством гофрокартона, опубликовала вакансию для котов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно объявлению, «соискателям» необходимо проверять картонные изделия на предмет брака. При этом требования выдвигаются «человеческие»: умение работать в ритме команды и оперативно решать поставленные задачи.

Работодатель, в свою очередь, обещает котам бесплатное и сбалансированное питание, а также развивающие игры, такие как беготня за бантиком во время перерыва. Зарплата — по итогам собеседования, которое проводится с хозяином животного.

В Sybox также предупреждают, что команде будет сложно сработаться с недисциплинированным кандидатом, который проявляет агрессию. Если кот портит коробки, кусается, царапается и не приучен к лотку, на работе его не оставят.

В октябре сообщалось о кошке, которая стала сотрудницей поисково-спасательного подразделения Южно-Курильска.

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      Карина Черных
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