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16:08, 22 апреля 2024Бывший СССР

Польша разблокировала крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной

Польша разблокировала пропускной пункт Дорогуск — Ягодин на границе с Украиной

Фото: Rakoon / Wikimedia

Блокада крупнейшего пропускного пункта Дорогуск — Ягодин на украинско-польской границе завершена. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, его слова приводит РИА Новости.

«Блокада пункта пропуска Дорогуск — Ягодин завершена. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, они будут направляться в сторону Польши. Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска», — написал Кубраков в социальной сети Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, с польским правительством уже идут переговоры о разблокировке других пунктов.

Ранее протестующие польские фермеры перестали пускать пассажирские автобусы с Украины. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

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      Илья Таксюр
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