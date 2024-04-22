Стало известно о гибели испанского военного на учениях НАТО в Польше
МО Польши: испанский военный погиб на учениях НАТОСюжетУчения НАТО:
Минобороны Польши сообщило о гибели испанского военного на учениях НАТО Saber Strike в республике. Об этом сообщает портал Polsatnews
Несчастный случай произошел на полигоне в Бемово-Писке во время тактических занятий с боевой стрельбой. Известно, что погибшему было 43 года, в испанской армии он служил с 2004 года.
Всего в этом году в учениях в Польше участвует 300 испанских военных.