Стало известно о гибели испанского военного на учениях НАТО в Польше

МО Польши: испанский военный погиб на учениях НАТО

Минобороны Польши сообщило о гибели испанского военного на учениях НАТО Saber Strike в республике. Об этом сообщает портал Polsatnews

Несчастный случай произошел на полигоне в Бемово-Писке во время тактических занятий с боевой стрельбой. Известно, что погибшему было 43 года, в испанской армии он служил с 2004 года.

Всего в этом году в учениях в Польше участвует 300 испанских военных.