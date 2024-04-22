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01:29, 23 апреля 2024Мир

Стало известно о гибели испанского военного на учениях НАТО в Польше

МО Польши: испанский военный погиб на учениях НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минобороны Польши сообщило о гибели испанского военного на учениях НАТО Saber Strike в республике. Об этом сообщает портал Polsatnews

Несчастный случай произошел на полигоне в Бемово-Писке во время тактических занятий с боевой стрельбой. Известно, что погибшему было 43 года, в испанской армии он служил с 2004 года.

Всего в этом году в учениях в Польше участвует 300 испанских военных.

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      Марина Совина
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