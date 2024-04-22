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19:03, 22 апреля 2024Мир

В еще одной стране ЕС отвергли обвинения в провокациях против Украины

Румынский политик Тырзиу отверг обвинения в провокациях против Украины
Клаудиу Тырзиу

Клаудиу Тырзиу. Кадр: Claudiu Târziu / YouTube

Председатель Национального руководящего совета «Альянса за объединение румын» Клаудиу Тырзиу отверг обвинения украинских СМИ в начале дезинформационной кампании, цель которой изобразить угнетение проживающих на Украине румын. Об этом сообщает агентство Euractiv.

«Киевский режим посредством своей разведки грубо вмешивается во внутренние дела Румынии, в продолжающуюся избирательную кампанию, а также стремится запугать румын на Украине», — передает слова политика издание.

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Он добавил, что партия лишь стремится к «развенчиванию заблуждений украинских силовиков», и подчеркнул, что на территории Украины она не делает никаких противоправных действий.

Тырзиу также обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в его враждебных действиях против Румынии и ее граждан с 1991 года.

Кроме того, председатель партии напомнил, что его коалиция выступает против помощи Украине и транзита украинской сельскохозяйственной продукции через Румынию.

Таким образом, Румыния стала еще одной страной, помимо Венгрии, которую обвиняет Киев во вмешательстве по вопросу прав этнических меньшинств. Аналогичную кампанию собираются провести представители болгарской партии «Возрождение» в Одесской области, нацеливаясь на села, населенные преимущественно этническими болгарами. Спецслужбы Украины обвиняют данные силы в координации с Россией.

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      Дарья Устьянцева
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