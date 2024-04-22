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03:21, 23 апреля 2024Мир

В России указали на «качественно новое явление» в США

Пушков: протесты в США против операции Израиля достигли невиданных масштабов

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Протесты в США против операции Израиля в секторе Газа достигли невиданных масштабов, это «качественно новое явление». Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в Америке, всегда поддерживавшей Израиль и симпатизировавшей ему, еще никогда не было», — написал сенатор.

Пост Пушкова посвящен крупным демонстрациям в Колумбийском и Йельском университетах. В ходе разгона акций протеста полиция задержала десятки человек. Президент США Джо Байден назвал участников демонстраций антисемитами.

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      Марина Совина
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