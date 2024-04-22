Вице-спикер парламента Словакии: США поддерживают Киев из-за ненависти к русским

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что причиной, по которой США поддерживают Украину, является их ненависть к русским. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня они [США] посылают миллиарды на Украину не из каких-то гуманистических идеалов. Они просто ненавидят русских, вот и все», — отметил словацкий политик.

Блага также подчеркнул неслучайное, по его мнению, совпадение даты одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи Украине с датой рождения Адольфа Гитлера. «Знаете ли вы, в какой день Конгресс США выделил Украине 61 миллиард долларов? 20 апреля. Знаете ли вы, когда родился Адольф Гитлер? 20 апреля 1889 года», — написал он.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.