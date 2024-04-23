Байден обсудил с председателем Еврокомиссии помощь Киеву
Байден обсудил с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен помощь Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что провел обсуждение с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на тему помощи Украине. Об этом политик написал в соцсети X.
«Устойчивая международная поддержка жизненно необходима для украинской борьбы за свободу», — добавил Байден.
Ранее Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому скорую отправку вооружений в рамках нового пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 61 миллиард долларов.
Байден также отметил, что Вашингтон будет оказывать Киеву экономическую помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей в ходе конфликта, а также в «продвижении Украины по пути евроатлантической интеграции».