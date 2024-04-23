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01:13, 23 апреля 2024Мир

Байден обсудил с председателем Еврокомиссии помощь Киеву

Байден обсудил с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен помощь Украине

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что провел обсуждение с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на тему помощи Украине. Об этом политик написал в соцсети X.

«Устойчивая международная поддержка жизненно необходима для украинской борьбы за свободу», — добавил Байден.

Ранее Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому скорую отправку вооружений в рамках нового пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 61 миллиард долларов.

Байден также отметил, что Вашингтон будет оказывать Киеву экономическую помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей в ходе конфликта, а также в «продвижении Украины по пути евроатлантической интеграции».

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      Маргарита Пименова
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