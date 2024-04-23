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15:44, 23 апреля 2024Силовые структуры

Изнасилованная 17-летняя россиянка попыталась совершить суицид из-за травли

В Дагестане изнасилованная девушка попыталась совершить суицид из-за травли

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане изнасилованная 17-летняя жительница Махачкалы попыталась совершить суицид из-за травли родственников обвиняемого. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Несовершеннолетняя пострадавшая подала в полицию заявление на знакомого об изнасиловании. Следствие возбудило уголовное дело. Во время судебных разбирательств семья обвиняемого угрожала девушке и требовала отказаться от показаний.

После очередного разговора с родственниками злоумышленника потерпевшая попыталась совершить суицид. Когда она почувствовала себя плохо, то позвонила матери. Родительница отвезла девушку в больницу.

Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мужчины по статье о доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 35-летнего мужчину к 13 годам строгого режима за доведение девятилетнего сына до суицида.

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      Анна Габай
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