Концерты задержанного рэпера Платины отменили в двух городах

Концерты рэпера Платины отменили в Казани и Набережных Челнах

Концерты латвийского хип-хоп-исполнителя Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, отменили сразу в двух российских городах после того, как его задержали во время выступления в Томске. Об этом сообщает портал 116.ru.

Отмечается, что 4 мая исполнитель должен был дать концерт в клубе «Опера» в Набережных Челнах, а 5 мая на концертной площадке Big Twin Arena в Казани. Оба выступления не состоятся.

«Платину отменили. Сдавайте билеты, мне кажется, не будет. Они хотели две даты взять (устроить в городе два концерта — прим. «Ленты.ру»), а в итоге вот так получилось. Позвонили, сказали: "У нас не получается"», — отреагировали представители Big Twin Arena.

Известно, что Платина планировал выступать в рамках своего тура до середины декабря. Об отменах в других российских городах пока не сообщается.

19 апреля стало известно, что Плаудиса задержали во время концерта в Томске. О причинах задержания исполнителя тогда не сообщалось. Позже Кировский районный суд Томска принял решение выдворить из России рэпера, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.