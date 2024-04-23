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07:36, 23 апреля 2024Путешествия

Немецкие туристы побывали в России и удивились уровню жизни в стране

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская тревел-блогерша рассказала о реакции свои друзей из Германии на путешествие по РФ. Их впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее друзья приехали в Россию в качестве туристов и удивились качеству жизни в стране. К примеру, их поразили магазины, работающие круглые сутки. «В любое время дня и ночи мы можем поехать (или пойти) за продуктами», — раскрыла она плюс жизни в РФ.

Кроме того, гостей из Германии удивила бесплатная медицина. «Так вот, когда немцы узнали о том, что у нас не надо покупать и ежемесячно оплачивать страховку, чтобы попасть к терапевту или узконаправленному врачу, то сначала не поверили, что такое вообще бывает», — объяснила автор.

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Также немцев восхитили технологичность России, изобилие различных онлайн-сервисов, программа поддержки молодых семей, наличие загородного дома.

«Последний пункт, который произвел огромное впечатление на немцев — это свобода действий. Ну кто бы мог подумать, что у нас, в России, свободы больше, чем в развитой европейской стране Германии», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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