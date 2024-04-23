Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам

Кудрявцев: желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам угрожали

Иностранным режиссерам, которые хотели приехать на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), угрожали. Об этом заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, его цитирует РИА Новости.

Кудрявцев отметил, что некоторые кинематографисты столкнулись со сложностями у себя на родине. «С угрозами, с прямым шантажом, с очень неприятными намеками, с "добрыми дружескими советами", которым нельзя не последовать, потому что, если ты им не последуешь, советы превратятся в прогнозы, которые сбудутся для твоей карьеры», — заявил он.

Программный директор ММКФ отметил, что «на том конце» стали работать слаженно и четко. Он указал на то, что режиссеры лишены свободы, которую им хотелось бы иметь, в том числе посещать со своим кино Россию. «Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны», — добавил Кудрявцев, подчеркнув, что кинематографисты все равно приезжают в страну, так как «что-то их все-таки сюда тянет».

Ранее популярная российская певица Виктория Цыганова описала наряды российских звезд на Московском международном кинофестивале (ММКФ) фразой «пошло и безвкусно».