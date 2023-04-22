Популярная певица описала российских звезд на ММКФ фразой «пошло и безвкусно»

Starhit: певица Цыганова назвала наряды Настасьи Самбурской и Иды Галич на ММКФ пошлыми

Популярная российская певица Виктория Цыганова описала наряды российских звезд на Московском международном кинофестивале (ММКФ) фразой «пошло и безвкусно». Об этом сообщает Starhit.

Комментируя внешний вид актрис Настасьи Самбурской, Анны Хилькевич, блогера Иды Галич и певицы Жасмин, исполнительница заявила, что они выглядят примитивно. «Кто эти люди? Это актрисы? Какой примитив, простите меня. Выглядит пошло и безвкусно!» — написала знаменитость под публикацией издания.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская появилась на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в откровенном образе. Звезда пришла на открытие мероприятия в корсетном платье длины макси с акцентом на обнажающем часть груди декольте.