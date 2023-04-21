Самбурская появилась на красной дорожке в платье с откровенным декольте

Актриса Настасья Самбурская появилась на кинофестивале в платье с откровенным декольте

Актриса Настасья Самбурская появилась на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда пришла на открытие мероприятия в корсетном платье длины макси с акцентом на обнажающем часть груди декольте. Так, фигурный вырез подчеркивал бюст, а объемная ткань в районе бедер создавала силуэт «песочные часы». Знаменитость распустила длинные волосы, накрасила губы темной помадой и дополнила образ массивными серьгами, длинными перчатками и остроносыми туфлями на каблуках.

Также на красной дорожке предстали блогерша Ида Галич, актрисы Любовь Толкалина и Анна Хилькевич и телеведущая Алена Водонаева.

Ранее Настасья Самбурская показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес во время диеты. Она отметила, что ее вес составляет 58,5 килограмма.