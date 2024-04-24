Обнаружена опасность эмульгаторов для здоровья

The Lancet Diabetes & Endocrinology: эмульгаторы могут вызвать диабет

Французские ученые обнаружили опасность пищевых добавок эмульгаторов для здоровья. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, их употребление может вызвать диабет второго типа.

Специалисты проанализировали данные 104 139 человек со средним возрастом 43 года, которые участвовали в когортном веб-исследовании NutriNet-Santé в период с 2009 по 2023 год. Добровольцы в течение как минимум двух дней вели записи о питании, собирая подробную информацию обо всех употребляемых продуктах каждые шесть месяцев в течение 14 лет. Авторы сопоставляли эти записи с базами данных, чтобы определить наличие и количество пищевых добавок в пище.

В ходе последующих наблюдений участники сообщили о развитии диабета в 1056 случаях. Ученые изучили несколько хорошо известных факторов риска развития диабета, включая возраст, пол, вес, уровень образования, семейный анамнез, курение, алкоголь, качество питания и уровень физической активности.

Оказалось, что хроническое воздействие таких эмульгаторов, как каррагинаны, трикалийфосфат, сложные эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот, цитрат натрия, гуаровая камедь, гуммиарабик и ксантановая камедь, было связано с повышением риска развития диабета 2-го типа на 3-15 процентов на каждые 100-1000 миллиграммов в день.

Эмульгаторы часто добавляют в ультраобработанные пищевые продукты, такие как торты, печенье и десерты, йогурты, мороженое, шоколадные батончики, маргарин, а также готовые к употреблению блюда. К эмульгаторам относятся моно- и диглицериды жирных кислот, каррагинаны, модифицированные крахмалы, лецитины, фосфаты, целлюлозы, камеди и пектины.