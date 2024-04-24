На Западе заявили о крахе установленного миропорядка из-за конфликта на Украине

Amnesty International: конфликты на Украине и в Газе привели к краху миропорядка

Мир сталкивается с крахом международного порядка, установленного после Второй мировой войны, из-за конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.

«Вопиющее пренебрежение Израилем международного права усугубляется неспособностью его союзников остановить неописуемое кровопролитие среди гражданского населения, произошедшее в секторе Газа. Многие из этих союзников сами были архитекторами правовой системы после Второй мировой войны», — отметила генеральный секретарь организации Аньес Калламар в предисловии к докладу.

В документе подчеркивается, что боевые действия на Украине, а также растущие число вооруженных конфликтов и массовые нарушения прав человека, наблюдаемые, например, в Судане, Эфиопии и Мьянме, поставили глобальный порядок, основанный на правилах, под угрозу уничтожения.

Ранее Amnesty International обвинила США в пособничестве системе пыток и жестокого обращения в лагерях для заключенных в Сирии. Правозащитная организация также обвинила США в том, что они пособничают пыткам, играя «ключевую роль» в «создании и поддержании этой репрессивной системы».