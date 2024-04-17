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15:46, 17 апреля 2024Мир

США обвинили в пособничестве пыткам в лагерях для заключенных в Сирии

Amnesty International: США пособничают пыткам в лагерях для заключенных в Сирии

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Правозащитная организация Amnesty International обвинила США в пособничестве системе пыток и жестокого обращения в лагерях для заключенных в Сирии. На это указывает отчет организации.

«По оценкам, в местах лишения свободы содержится 56 тысяч мужчин, женщин и детей; большинство из них содержатся под стражей произвольно и на неопределенный срок. Методы пыток включают избиения, создание стрессовых ситуаций, а также использование электрошока», — утверждается в публикации.

Правозащитная организация также обвинила США в том, что они пособничают пыткам, играя «ключевую роль» в «создании и поддержании этой репрессивной системы».

В конце марта в результате удара США по Сирии ушли из жизни восемь человек, еще 32 человека пострадали.

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      Елизавета Мытарева
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