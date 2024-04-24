Стало известно о конфликтах из-за отказа учреждений Украины оформлять документы

«Страна.ua» сообщила о конфликте из-за документов в загранучреждении Украины

Украинцам перестали оказывать консульские услуги, из-за этого в заграничных учреждениях страны начались конфликты. Об отказе оформлять документы сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Так, в одном из отделений украинского государственного предприятия (ГП) «Документ» в Польше группа граждан республики столкнулась с сотрудниками. Украинцы возмущались, что они не могут получить свои документы, несмотря на оплату за их изготовление.

Один из мужчин задал вопрос, почему сотрудники ГП «Документ» не предупредили об этом. «Почему мой муж должен служить за такую (...), как ты? (...) Отдай документы», — потребовала женщина.

О том, что украинских мужчин оставили без консульских услуг за границей, сообщало издание «Зеркало недели», опубликовав соответствующее распоряжение МИД Украины. Документ был подписан первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой.

