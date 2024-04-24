Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

Проводившего панихиду по Навальному иерея Сафронова запретили в служении

Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрий Сафронов запрещается в священнослужении и освобождается от несомого послушания на три года. Известно, что иерей проводил панихиду по Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

В соответствии с указом, подписанным патриархом Московским и всея Руси Кириллом, священнослужителя лишили права носить рясу и крест, а также направили в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика на три года.

По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения РПЦ

Причины подобного решения не раскрывались.

Сафронов родился в 1974 году в Москве, он окончил Московскую духовную семинарию. В декабре 2006 года он получил сан диакона и служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Священник проводил панихиду по Навальному 26 марта

Сафронов проводил панихиду по Навальному в день похорон на Борисовском кладбище 26 марта, а также на 40-й день после смерти.

На похоронах священнослужитель вспомнил о словах Навального, который просил не сдаваться. Иерей назвал их правильными «не только в физическом смысле, но и в духовном».

Потому что когда я опускаю руки, когда я перестаю что-то делать, то наступает духовная смерть. И это очень важно именно и в духовной жизни. Господь сказал в Евангелие самые обнадеживающие слова, что всякого идущего ко мне я не прогоню. И нам очень важно быть этим идущим Димитрий Сафронов иерей

Журналисты «Царьграда» допустили, что именно данный факт мог стать поводом для запрета в служении на три года.

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В России назвали аморальными «пляски у гроба» Навального

В марте глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил реакцию Запада на смерть Навального. Он назвал отвратительным тот факт, что вокруг гроба «устраивают такие сатанинские пляски», признав, что это было ожидаемо.

Это аморально, низко, безнравственно

Сергей Нарышкин глава СВР

Впоследствии Европейский союз из-за произошедшего с Навальным ввел персональные санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, в санкционные списки включены исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3, где содержался мужчина, а также сотрудники этих учреждений.

Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В УФСИН отметили, что заключенный почувствовал себя плохо после прогулки. Его реанимировали в течение часа, но не смогли спасти. Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

На похоронах присутствовали родители Навального — Анатолий и Людмила Навальные, а также мать вдовы — Юлии Навальной. Самой Юлии и детей не было.