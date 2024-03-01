Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) похоронили в Москве на Борисовском кладбище.

Перед этим прошла церемония отпевания в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине. Там же состоялось прощание.

Собравшиеся сообщают, что гроб с телом опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры и заглавную песню «Терминатора». На похоронах присутствовали родители Навального — Анатолий и Людмила Навальные, а также мать вдовы — Юлии Навальной. Самой Юлии и детей не было.

Фото: AP

Кроме родственников, на панихиде по Навальному были замечены посол США Линн Трейси, заместитель посла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Также журналисты обратили внимание на машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.

Ранее стало известно, что соратники Навального отказались от помещения для прощания на 500 человек на Хованском кладбище, которое им предложили представители госструктур. В результате был куплен участок стоимостью примерно три миллиона рублей на Борисовском кладбище.

Песков призвал соблюдать закон в день похорон Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя похороны Навального, заявил, что Кремлю нечего сказать родным умершего, и воздержался от оценок людей, собравшихся у храма в Москве, чтобы проститься.

Кроме того, Песков не стал давать и оценок прошлой деятельности Навального. «Нет, [Кремль] не может [дать оценок]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: Reuters

В разговоре с Песковым журналисты упомянули и призывы сторонников Навального проводить акции «по всей России». В ответ на это представитель Кремля напомнил о необходимости соблюдать закон.

У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто в них будет участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Запад готовит новые санкции из-за Навального

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На фоне новостей о смерти Навального Запад начал вводить санкции против лиц, которых считает якобы причастными к этому. Так, Австралия и Великобритания ввели санкции против семи сотрудников ФСИН после смерти Алексея Навального. Отмечалось, что ограничения вводятся против шести сотрудников исправительной колонии №6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Алексея Гиричева.

Кроме того, стало известно, что восемь стран Евросоюза — Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция — запросили у дипломатической службы ЕС юридическую основу для разработки нового инструмента санкций, направленного против российских чиновников из-за Навального. Среди рестрикций, которые в скором времени совместно введут эти страны, отмечается внесение в санкционные списки лиц, причастных к «политически мотивированным судебным решениям».