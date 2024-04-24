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02:49, 24 апреля 2024Мир

Такера Карлсона обвинили в демонизации Украины

Макконнелл: Карлсон виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил американского журналиста Такера Карлсона в демонизации Украины. Об этом сообщает телеканал CSPAN.

Политик считает, что журналист виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Украине. По его словам, Карлсон своим интервью с президентом России Владимиром Путиным «убедил многих рядовых республиканцев» не одобрять помощь Киеву.

Макконнелл добавил, что у бывшего президента США Дональда Трампа были неоднозначные взгляды поддержку ВСУ. При этом политик считает, что бывший американский лидер, «похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали».

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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