Такера Карлсона обвинили в демонизации Украины

Макконнелл: Карлсон виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил американского журналиста Такера Карлсона в демонизации Украины. Об этом сообщает телеканал CSPAN.

Политик считает, что журналист виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Украине. По его словам, Карлсон своим интервью с президентом России Владимиром Путиным «убедил многих рядовых республиканцев» не одобрять помощь Киеву.

Макконнелл добавил, что у бывшего президента США Дональда Трампа были неоднозначные взгляды поддержку ВСУ. При этом политик считает, что бывший американский лидер, «похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали».

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.