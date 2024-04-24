В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

МИД КНДР: США используют Украину в интересах своих военных монополий

США используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинение администрации Владимира Зеленского для сдерживания России. Цели Вашингтона раскрыл министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, чьи слова приводит ЦТАК.

Дипломат прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США выделить новый пакет помощи Украине. По его словам, за красивыми лозунгами про «руку помощи» скрывается собственная выгода.

«Их цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и, в то же время, подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России», — заявил Им Чхон Иль.

По его мнению, киевские власти сейчас находияся в «предсмертной агонии» и «переливание крови» в виде очередного транша не изменит ситуацию на фронте.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.