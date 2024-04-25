Девушка повстречалась с парнем три года и была обескуражена его фетишем

Пользовательница Reddit с ником Electronic-Evening10 пожаловалась на фетиш своего бойфренда, который ее обескуражил. Оказалось, что парня привлекали роботы, а не люди.

«После трех лет отношений выяснилось, что у него робот-фетишизм. Если не брать в расчет половую жизнь, то мы отлично общаемся. Я люблю его хочу быть счастлива с ним. Но в тех немногих случаях, когда мы занимаемся сексом, он не доставляет удовольствия. Должна ли я беспокоиться о том, что он не находит меня привлекательной, потому что я человек, а не робот?» — задалась вопросом автор поста

Она добавила, что близости с ней ее избранник предпочитает порно, в котором актрисы изображают человекоподобных роботов. На попытку девушки привнести подобные элементы в их половую жизнь, парень ответил резким отказом из-за сильного чувства стыда. Девушка отметила, что ее не смущает робофилия возлюбленного, но ей хотелось бы, чтобы в их отношениях было больше интима.

Пользователи в комментариях постарались дать советы девушке. Многие предложили ей переодеться в робота в рамках эротической игры, однако автор поста дала понять, что это не понравится ее молодому человеку. Другие посоветовали в первую очередь попытаться заставить парня отказаться от просмотра порно.

Тем временем объяснен достаточно распространенный фетиш на кормление грудью. По мнению секс-коуча Аннабель Найт, материнский аспект и аспект заботы во время грудного вскармливания может вызвать чувство близости и доверия, что, возможно, повышает сексуальную привлекательность партнерши.