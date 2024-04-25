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17:22, 25 апреля 2024Экономика

Путин высказался об ответах на антироссийские ограничения в экономике

Путин заявил, что России не всегда выгодно отвечать на ограничения симметрично

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

России не всегда может быть выгодно отвечать на введенные против нее ограничения симметрично, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

«Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики», — сказал глава государства в ответ на предложение главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку стране доступ к западным портам закрыт.

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