Путин высказался об ответах на антироссийские ограничения в экономике

Путин заявил, что России не всегда выгодно отвечать на ограничения симметрично

России не всегда может быть выгодно отвечать на введенные против нее ограничения симметрично, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

«Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают, если грубо сказать. Нам нужно смотреть, что нам выгодно и не выгодно в целом для экономики», — сказал глава государства в ответ на предложение главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку стране доступ к западным портам закрыт.