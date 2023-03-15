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15:30, 15 марта 2023Экономика

Путин предложил ответ на санкции Запада

Путин предложил ответить на введенные против РФ санкции расширением экономических свобод

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил ответ на введенные против страны санкции Запада. Своей позицией по этому вопросу он поделился на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА Новости.

Путин отметил, что в последние годы РФ сталкивается с санкционной агрессией, однако отечественная экономика и бизнес достойно реагируют на возникающие вызовы.

Президент призвал прокуроров поддерживать предпринимателей и помогать с ликвидацией избыточных административных барьеров. «На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод», — считает Путин.

Эту работу он назвал очень тонкой и напомнил, что вести ее надо в законных рамках. «Я прошу вас ее настроить», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что сложности 2022 года пошли на пользу российской экономике. По его словам, экономический суверенитет страны кратно вырос.

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Полина Матюхина
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