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01:16, 25 апреля 2024Мир

В администрации Байдена выразили сомнение в победе Украины

Politico: в администрации Байдена выразили сомнение в победе Украины
Белый дом

Белый дом. Фото: Pixabay

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к тому, что недавно одобренная помощь в размере почти 61 миллиард долларов будет достаточной для победы Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, динамика боевых действий изменилась за последние несколько месяцев, отчасти потому, что на Украине закончились вооружения и боеприпасы, пока в это же время в Конгрессе обсуждали вопрос о помощи Киеву.

Сейчас Россия сохраняет преимущество в живой силе и военной технике, считают собеседники газеты. Кроме того, официальные лица США также задаются вопросами о тактике и приоритетах украинской стороны после провала контрнаступления.

«Получат ли [украинцы] то, что им нужно для победы? В конечном счете — да, однако это не гарантирует им победу», — цитирует Politico одного из источников.

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Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.

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      Сергей Грехов
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