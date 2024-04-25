В России утвердили новый стандарт лечения простуды. Из него убрали антибиотики

Минздрав исключил антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ в России

Минздрав России утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Из списка зарегистрированных лекарств для лечения исключили антибиотики и синтетические гормоны.

В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

Минздрав включил в список новые препараты

Последний подобный стандарт был принят в 2012 году. В том документе список лекарств содержал 61 наименование препаратов. В обновленной версии значится почти в два раза меньше лекарств — 33 препарата. Теперь в перечень входят такие препараты, как кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, а также анальгетик парацетамол.

Также в новом документе дополнен список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ. В версии 2012 года упоминалось пять специалистов, теперь их восемь. Кроме того, сокращен и срок лечения — с 15 до семи дней. В условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.

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Врачи сомневаются в эффективности антибиотиков при лечении ОРВИ. В беседе с «Лентой.ру» терапевт Яна Гончарова заявила, что прием антибиотиков бесполезен при вирусных заболеваниях. Кроме этого, прием этих препаратов без показаний приведет к повышению риска осложнения вирусной инфекции бактериальной. А со временем это может спровоцировать резистентность к антибиотикам.

«Но бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Диагностировать это и решить вопрос о назначении антибиотика может только врач», — напомнила терапевт.

В России стали продавать меньше зарубежных лекарств

В начале апреля издание «Ъ» сообщало, что, несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств. Так, за два года с начала боевых действий на Украине американская фармкомпания MSD на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов. За последнее время выручка в России ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson) сократилась на 10,8 процента.

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По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 году крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок стали индийские фармкомпании. За 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. Индийские лекарства сместили на второе место поставки из Германии, упавшие на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. В лидеры также вошли Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Белоруссия (109,8 миллиона).

Премьер-министр России Михаил Мишустин признавал, что в 2023 году цены на жизненно важные лекарства в России выросли в пределах 4,4 процента. Кроме того, в стране резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. По словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже на 26 процентов в годовом выражении. За 2023 год ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России снизился почти на четверть (24 процента).