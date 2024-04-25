В России утвердили новый стандарт лечения простуды. Из него убрали антибиотики
Минздрав России утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Из списка зарегистрированных лекарств для лечения исключили антибиотики и синтетические гормоны.
В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.
Минздрав включил в список новые препараты
Последний подобный стандарт был принят в 2012 году. В том документе список лекарств содержал 61 наименование препаратов. В обновленной версии значится почти в два раза меньше лекарств — 33 препарата. Теперь в перечень входят такие препараты, как кагоцел, риамиловир, умифеновир и тилорон, а также анальгетик парацетамол.
Также в новом документе дополнен список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ. В версии 2012 года упоминалось пять специалистов, теперь их восемь. Кроме того, сокращен и срок лечения — с 15 до семи дней. В условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную.
Врачи сомневаются в эффективности антибиотиков при лечении ОРВИ. В беседе с «Лентой.ру» терапевт Яна Гончарова заявила, что прием антибиотиков бесполезен при вирусных заболеваниях. Кроме этого, прием этих препаратов без показаний приведет к повышению риска осложнения вирусной инфекции бактериальной. А со временем это может спровоцировать резистентность к антибиотикам.
«Но бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Диагностировать это и решить вопрос о назначении антибиотика может только врач», — напомнила терапевт.
В России стали продавать меньше зарубежных лекарств
В начале апреля издание «Ъ» сообщало, что, несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств. Так, за два года с начала боевых действий на Украине американская фармкомпания MSD на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов. За последнее время выручка в России ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson) сократилась на 10,8 процента.
По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 году крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок стали индийские фармкомпании. За 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. Индийские лекарства сместили на второе место поставки из Германии, упавшие на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. В лидеры также вошли Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Белоруссия (109,8 миллиона).
Премьер-министр России Михаил Мишустин признавал, что в 2023 году цены на жизненно важные лекарства в России выросли в пределах 4,4 процента. Кроме того, в стране резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. По словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже на 26 процентов в годовом выражении. За 2023 год ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России снизился почти на четверть (24 процента).