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08:45, 21 марта 2024Экономика

В России стало дороже производить лекарства

DSM Group: фармацевтические субстанции в России подорожали на 26 %

В 2023 году в России резко подорожали фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства. Об этом сообщили в отчете аналитической компании DSM Group, его цитирует газета «Ведомости».

По словам гендиректора компании Сергея Шуляка, производить медикаменты стало дороже на 26 процентов в годовом выражении (годом ранее средняя цена находилась на уровне 92 долларов за килограмм. Сегодня стоимость субстанций выросла до 116 долларов за килограмм, так как фармкомпании стали уделять больше внимания новым разработкам вместо устаревших лекарств, продажи которых падают.

Еще одной причиной роста цен на сырье стало ослабление рубля и необходимость закупать его через посредников из-за санкций. Сейчас субстанции в основном приобретаются в Китае и Индии, а российские компоненты занимают не более 8-10 процентов рынка, пояснил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

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По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств растут медленнее, чем инфляция. Добиться такой тенденции удалось за счет регулирования. Так, благодаря маркировке лекарств власти могут управлять процессами и обеспечить стабильность на рынке, объяснил он.

В 2023 году ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в аптеках России сократился почти на четверть (минус 24 процента). Как отмечают аналитики, он снижается с 2020 года, так как рынок оказался перенасыщен товарным предложением, и часть препаратов приходится снимать с производства. Россияне переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты.

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      Вячеслав Агапов
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