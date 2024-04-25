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14:02, 25 апреля 2024Ценности

Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас. Фото: IMAGO / DyD Fotografos / Globallookpress.com

Внешний вид испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях взволновал фанатов в сети. Соответствующие снимки и высказывания появились на сайте Daily Mail.

63-летний актер появился на церемонии вручения премии Talia Awards в Мадриде в сопровождении возлюбленной, голландского банкира Николь Кимпель.

При этом звезда надел черный классический костюм, состоящий из брюк со стрелками и пиджака, а также белую рубашку с длинным рукавом и галстук. Его спутница, в свою очередь, вышла в свет в длинном темно-зеленом платье на тонких бретелях.

Поклонники оценили внешность актера в комментариях под материалом. «Эта пара выглядит не очень», «Я его даже не узнала», «Боже мой, что с ним случилось? Раньше он был великолепен и еще недавно выглядел лучше! Надеюсь, он не болен?», «Он выглядит плохо», — написали они.

В октябре 2023 года внешность 63-летнего Антонио Бандераса на новых фото смутила фанатов. Актер посетил мероприятие в родном городе Малага (Испания). Читатели издания удивились изменениям во внешнем виде знаменитости.

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      Екатерина Ештокина
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