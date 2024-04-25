«Живут по своим законам и порядкам». В Госдуме рассказали о жалобах жителей Мариуполя на засилье мигрантов

Глава СЗРП Миронов: жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам.

Парламентарий рассказал, что аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, перешедших под контроль России. Он добавил, что в городе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, включая русских, греков, украинцев, армян, евреев и итальянцев, что придавало региону уникальные черты.

А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам Сергей Миронов глава фракции СЗРП

Миронов возложил ответственность за происходящее на Минстрой России

Ответственность за приезд мигрантов Миронов возложил на Минстрой России. Он считает, что застройщики города «тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров».

Вопросы к Минстрою и подконтрольной ведомству компании «Единый заказчик», при попустительстве которых происходят подобные безобразия Сергей Миронов глава фракции СЗРП

По словам политика, приезжих заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда. Депутат призвал Генпрокуратуру проверить законность проживания мигрантов в Мариуполе и пообещал, что СЗРП подготовит соответствующие запросы.

В апреле ФСБ выдворила из Мариуполя нелегальных мигрантов

В начале апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела рейд по выявлению нелегалов в Мариуполе.

К административной ответственности по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Несоблюдение иностранным гражданином правил въезда на территорию России или режима проживания») привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России УФСБ России по ДНР

В УФСБ по Донецкой народной республике подчеркивали, что фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции России, а также учили язык. Он назвал хорошей идею ориентироваться при приеме людей, которые хотят жить в РФ. Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции.

Численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала СВО

Численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона прокомментировал ход восстановительных работ в городе. Политик предположил, что в конечном итоге в городе будет проживать больше жителей, чем до начала спецоперации.

Как только предприятия будут полноценно запускаться, как у нас стоит в планах, по тому же Мариуполю мы сможем говорить, что поток людей еще увеличится Денис Пушилин глава ДНР

Он также рассказал о подготовке к восстановлению первых домов в Авдеевке. Пушилин добавил, что в Артемовске и Соледаре пока невозможно провести оценку жилья для восстановления.

