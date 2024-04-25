«Живут по своим законам и порядкам». В Госдуме рассказали о жалобах жителей Мариуполя на засилье мигрантов
Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам.
Парламентарий рассказал, что аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, перешедших под контроль России. Он добавил, что в городе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, включая русских, греков, украинцев, армян, евреев и итальянцев, что придавало региону уникальные черты.
А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам
Миронов возложил ответственность за происходящее на Минстрой России
Ответственность за приезд мигрантов Миронов возложил на Минстрой России. Он считает, что застройщики города «тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров».
Вопросы к Минстрою и подконтрольной ведомству компании «Единый заказчик», при попустительстве которых происходят подобные безобразия
По словам политика, приезжих заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда. Депутат призвал Генпрокуратуру проверить законность проживания мигрантов в Мариуполе и пообещал, что СЗРП подготовит соответствующие запросы.
В апреле ФСБ выдворила из Мариуполя нелегальных мигрантов
В начале апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела рейд по выявлению нелегалов в Мариуполе.
К административной ответственности по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Несоблюдение иностранным гражданином правил въезда на территорию России или режима проживания») привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России
В УФСБ по Донецкой народной республике подчеркивали, что фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.
В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться того, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции России, а также учили язык. Он назвал хорошей идею ориентироваться при приеме людей, которые хотят жить в РФ. Кроме того, Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции.
Численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала СВО
Численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала специальной военной операции (СВО). Об этом 9 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава региона прокомментировал ход восстановительных работ в городе. Политик предположил, что в конечном итоге в городе будет проживать больше жителей, чем до начала спецоперации.
Как только предприятия будут полноценно запускаться, как у нас стоит в планах, по тому же Мариуполю мы сможем говорить, что поток людей еще увеличится
Он также рассказал о подготовке к восстановлению первых домов в Авдеевке. Пушилин добавил, что в Артемовске и Соледаре пока невозможно провести оценку жилья для восстановления.