Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:14, 25 апреля 2024Культура

Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках

Звезда «Рассказа служанки» Мосс повредила позвоночник на съемках нового сериала

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Звезда сериала «Рассказ служанки», американская актриса Элизабет Мосс получила травму позвоночника на съемках сериала «Вуаль». Об этом сообщает издание Variety.

Во время съемок сцены драки на крыше во втором эпизоде Мосс неудачно упала и ударилась об стену. Актрису госпитализировали в тот же день. «Лиззи недооценивает, насколько сложными были многие трюки, которые она выполняла. Она серьезно травмировала позвонок», — сообщила продюсер картины Дениз Ди Нови.

На следующий день после госпитализации Мосс вернулась на площадку. «Я была удивлена, как Лиззи была непреклонна в вопросе продолжения съемок. На следующий день она даже снялась в сцене — правда, с ограниченной подвижностью. Думаю, дисциплина и координация танцовщицы имели для нее огромное значение», — заявила Ди Нови.

Ранее стало известно, что немецкому актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Спутники России и США сблизились на расстояние менее 10 метров

      Стало известно об изменениях в российском премиальном авто

      Генсек НАТО ощутил на себе перегрузки

      Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше