Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках

Звезда «Рассказа служанки» Мосс повредила позвоночник на съемках нового сериала

Звезда сериала «Рассказ служанки», американская актриса Элизабет Мосс получила травму позвоночника на съемках сериала «Вуаль». Об этом сообщает издание Variety.

Во время съемок сцены драки на крыше во втором эпизоде Мосс неудачно упала и ударилась об стену. Актрису госпитализировали в тот же день. «Лиззи недооценивает, насколько сложными были многие трюки, которые она выполняла. Она серьезно травмировала позвонок», — сообщила продюсер картины Дениз Ди Нови.

На следующий день после госпитализации Мосс вернулась на площадку. «Я была удивлена, как Лиззи была непреклонна в вопросе продолжения съемок. На следующий день она даже снялась в сцене — правда, с ограниченной подвижностью. Думаю, дисциплина и координация танцовщицы имели для нее огромное значение», — заявила Ди Нови.

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