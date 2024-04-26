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11:05, 26 апреля 2024Наука и техника

Раскрыт способ борьбы с супербактериями

PNAS: искусственный интеллект раскрыл новый способ борьбы с супербактериями

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ученые Кливлендской клиники раскрыли новый способ борьбы с супербактериями с помощью модели искусственного интеллекта, которая определяет наилучшую комбинацию лекарств и сроки их использования. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Одной из стратегий, которые медицинские специалисты используют для борьбы с развившими устойчивость бактериальными инфекциями, является чередование антибиотиков. Смена препаратов дает бактериям меньше времени для развития резистентности к какому-либо одному классу антибактериальных препаратов.

В новой работе исследователи оценили, могут ли модели искусственного интеллекта на основе обучения с подкреплением предсказать схемы циклического приема лекарств, которые минимизируют устойчивость бактерий к антибиотикам и максимизируют их уязвимость, несмотря на случайный характер эволюции микроорганизмов.

Модель смогла разработать наиболее эффективные планы циклического использования антибиотиков для лечения нескольких штаммов кишечной палочки и предотвращения лекарственной устойчивости. Искусственный интеллект также оказался способен принимать сложные решения, связанные с расчетом графиков лечения антибактериальными препаратами.

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      Александр Еникеев
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