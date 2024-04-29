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16:02, 29 апреля 2024Экономика

Четырнадцать сел в российском регионе отрезало водой от большой земли

Глава Абатского района: 14 сел в Тюменской области отрезало от большой земли

Кадр: Telegram-канал Игоря Васильева

В Абатском районе Тюменской области 14 населенных пунктов отрезало от большой земли из-за разлива реки Ишим. Об этом сообщил глава района Игорь Васильев, его цитирует РИА Новости.

Из-за половодья 11 дорог областного значения оказались затоплены и залиты водой. Власти эвакуировали более 1300 человек, для граждан работают четыре лодочные переправы, добавил Васильев. По данным на 14.00 по московскому времени, уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1217 сантиметров. Критический уровень при этом составляет 960 сантиметров.

Ранее глава региона Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим не снижается, а после дождей он обновил исторический максимум. По его словам, вода местами уже выше асфальта, и от перелива некоторые трассы спасают лишь насыпи, которые постоянно укрепляют сотрудники МЧС.

Из-за паводков на федеральной трассе ТюменьОмск образовались пробки длиной в 60 километров с обеих сторон. Сейчас на трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. Пробка суммарно достигает 60 километров с обеих сторон. По словам Моора, работы по укреплению насыпи проводятся вблизи села Абатское.

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      Вячеслав Агапов
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