Голая девушка прыгнула с 19-метрового моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге голая девушка прыгнула с 19-метрового Яхтенного моста

В Санкт-Петербурге голая девушка спрыгнула с 19-метрового Яхтенного моста. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девушка без одежды и обуви прошлась в сторону парка 300-летия города. Однако когда к ней подъехали полицейские, она побежала по мосту и спрыгнула с сооружения. После того, как девушка вышла на берег, ее задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурга в кафе «Шаверма» в Красногвардейском районе зашла голая женщина и заявила, что сбежала из плена. Женщина рассказала, что ее 20 дней удерживали в квартире и насиловали. После этого работник заведения позвонил в службу 112. Сообщалось, прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали женщину в психиатрическую больницу, где у нее диагностировали раздвоение личности. Кроме того, врачи предполагают, что пациентка употребляла наркотики.