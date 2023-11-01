Голая женщина зашла ночью в кафе Петербурга и заявила о побеге из плена

В Санкт-Петербурге голая женщина зашла ночью в кафе и заявила о побеге из плена

В Санкт-Петербурга в кафе «Шаверма» в Красногвардейском районе зашла голая женщина и заявила, что сбежала из плена. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. По словам сотрудника кафе, изначально он принял обнаженную россиянку за 12-летнего ребенка. Женщина рассказала, что ее 20 дней удерживали в квартире и насиловали. После этого работник заведения позвонил в службу 112.

По информации издания, прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали женщину в психиатрическую больницу, где у нее диагностировали раздвоение личности. Кроме того, врачи предполагают, что пациентка употребляла наркотики. Факт изнасилования на данный момент не подтвержден. Отмечается, что заявление в правоохранительные органы россиянка не писала.

При этом, как пишет «Фонтанка», из квартиры на Ковалевской улице, о которой рассказывала девушка, в полицию доставили 34-летнего мужчину из Калмыкии и 19-летнюю уроженку Ямало-Ненецкого автономного округа. В телефонных контактах других людей рядом с именем задержанной часто встречаются пометки «веб» и «вебкам».

Ранее в Тынде Амурской области сверстницы заперли восьмиклассницу в комнате из-за мальчика, школьница решила выбраться через окно. Как стало известно, изначально подростки делали вид, что развлекались, однако затем три девушки начали предъявлять претензии младшей школьнице из-за того, что на нее засматривается их знакомый. Запертая девочка попыталась спуститься по стене дома с третьего этажа. Когда у нее это не получилось, она решила выпрыгнуть из окна.