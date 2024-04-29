Дугин назвал изначальную причину кризиса в англоговорящих странах

Дугин в интервью Карлсону: кризис в англоговорящих странах идет с индивидуализма

Российский философ Александр Дугин в интервью Такеру Карлсону заявил, что изначальной причиной кризиса в англоговорящих странах является индивидуализм.

В начале разговора журналист спросил, почему США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия идут против собственной природы и разрушают сами себя. Дугин в ответ заявил, что все началось из-за индивидуализма.

Индивидуализм, по мнению Дугина, является неправильным пониманием природы человека. Также российский философ указал на влияние протестантизма на англо-саксонские страны. Он выделил мысль, что протестанты принимают только вещи, а не идеи. В свою очередь, индивидуализм также был помещен в центр либеральной идеологии.

Интервью Карлсона и Дугина длится почти 21 минуту. Запись разговора американский журналист опубликовал в ночь на 30 апреля.