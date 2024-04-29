Такер Карлсон опубликовал интервью с Александром Дугиным

Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным

Американский журналист Такер Карлсон на своем сайте опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.

В анонсе Карлсон указал, что идеи Дугина «настолько опасны, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги». Общение журналиста и философа проходит на английском языке.

Интервью было взято во время посещения журналистом Москвы. Длительность разговора составляет чуть больше 20 минут.

Среди тем разговора — «разрушительное поведение Запада» и «почему Россия и Америка стали врагами».

Во время визита в Москву в январе — феврале этого года Карлсон также взял интервью у президента России Владимира Путина.