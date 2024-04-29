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07:14, 29 апреля 2024Мир

В Северной Корее оценили влияние поставок ATACMS на украинский конфликт

Минобороны КНДР: поставки ракет ATACMS не изменят ход конфликта на Украине

Фото: Defense Ministry / Globallookpress

Поставки Киеву американских ракет ATACMS не окажут влияния на ход украинского конфликта, считают в Министерстве обороны Северной Кореи. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо этого, начальник департамента военных внешних дел Минобороны КНДР обвинил Соединенные Штаты Америки в подстрекательстве к эскалации конфликта путем отправки Украине оружия. «Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России», — подчеркнул он.

Ранее лидера КНДР Ким Чен Ына заметили на автомобиле Aurus, который президент России Владимир Путин подарил ему в феврале. Известно, что 16 апреля глава КНДР принял участие в церемонии завершения строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Туда он прибыл на автомобиле Aurus.

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      Маргарита Пименова
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