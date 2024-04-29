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03:59, 29 апреля 2024Мир

В Северной Корее предрекли поражение США на Украине

Минобороны КНДР: поражение США на Украине является вопросом времени

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Поражение США на Украине является вопросом времени, так как никакое оружие не поможет Киеву одолеть Россию. С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию», — предрек он, комментируя поставки американских ракет ATACMS Киеву.

Ранее лидера КНДР Ким Чен Ына заметили на автомобиле Aurus, который президент России Владимир Путин подарил ему в феврале. Известно, что 16 апреля глава КНДР принял участие в церемонии завершения строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Туда он прибыл на автомобиле Aurus.

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      Маргарита Пименова
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