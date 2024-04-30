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15:01, 30 апреля 2024Россия

Милонов поддержал идею проверять сексуальную ориентацию чиновников и депутатов

Милонов: сексуальную ориентацию чиновников можно проверять тестами

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Сексуальную ориентацию чиновников и депутатов можно проверять психологическими тестами, считает зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. Об этом он поговорил с изданием «Подъем».

По словам Милонова, он относится к нетрадиционной сексуальной ориентации как греху и заболеванию, имеющему духовные корни, от которого человек может избавиться. «Но если мы говорим, что человек продолжает оставаться апологетом извращений, то каким госслужащим он может быть? Я думаю, не очень хорошим», — сказал Милонов. При этом депутат отметил, что такой человек не будет «отвратителен во всем», однако станет уязвим, например, для шантажа.

Милонов уверен, что сексуальную ориентацию психологи в обязательном порядке должны проверять у любых чиновников и депутатов всех уровней. «Чиновникам же не скрыться ни от чего. Со знающими все и вся журналистами и общественниками нам не сокрыть какие-то свои пороки», — заключил он.

Так Милонов поддержал идею депутата Госдумы Александра Хинштейна, который предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты. «На мой взгляд, зонами недоступности должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил он.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны. Годом ранее был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии.

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      Александра Лисица
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