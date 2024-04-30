Неизвестный изнасиловал кошку в российском городе

Е1.ru: жильцы дома в Екатеринбурге нашли в подъезде изнасилованную кошку

Жильцы одного из многоквартирных домов Екатеринбурга нашли в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщил местный портал e1.ru.

По словам жителей российского города, искалеченное животное нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганной, а также ее рвало. На камеры видеонаблюдения попал неизвестный, скрывавший лицо капюшоном. Он подбросил животное и скрылся.

Пострадавшего питомца доставили к ветеринарам. После осмотра ветеринары пришли к выводу, что животное изнасиловали. Посовещавшись, врачи приняли решение усыпить кошку.

После публикации информации в СМИ о произошедшем узнали в полиции. Региональное управление МВД проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Магаданской области суд приговорил двух работников рудника, взорвавших медведя, к шести и пяти годам лишения свободы условно. Вахтовиков признали виновными по статьям о хищении и незаконной перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. Также им назначили штрафы в размере 20 и 10 тысяч рублей.

