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05:42, 30 апреля 2024Россия

Неизвестный изнасиловал кошку в российском городе

Е1.ru: жильцы дома в Екатеринбурге нашли в подъезде изнасилованную кошку

Фото: Aleksey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Жильцы одного из многоквартирных домов Екатеринбурга нашли в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщил местный портал e1.ru.

По словам жителей российского города, искалеченное животное нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганной, а также ее рвало. На камеры видеонаблюдения попал неизвестный, скрывавший лицо капюшоном. Он подбросил животное и скрылся.

Пострадавшего питомца доставили к ветеринарам. После осмотра ветеринары пришли к выводу, что животное изнасиловали. Посовещавшись, врачи приняли решение усыпить кошку.

После публикации информации в СМИ о произошедшем узнали в полиции. Региональное управление МВД проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Магаданской области суд приговорил двух работников рудника, взорвавших медведя, к шести и пяти годам лишения свободы условно. Вахтовиков признали виновными по статьям о хищении и незаконной перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. Также им назначили штрафы в размере 20 и 10 тысяч рублей.

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      Евгений Силаев
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