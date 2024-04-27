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18:24, 27 апреля 2024Силовые структуры

Взорвавшим медведя российским вахтовикам дали условные сроки

Под Магаданом суд приговорил вахтовиков, взорвавших медведя, к условным срокам

Фото: Alexandru-Bogdan Ghita / Unsplash

В Магаданской области суд приговорил двух работников рудника, взорвавших медведя, к шести и пяти годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Вахтовиков признали виновными по статьям о хищении и незаконной перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. Также им назначили штрафы в размере 20 и 10 тысяч рублей.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре области, в мае 2022 года в Ольском районе на участке золотодобычи рудника Нявленга появился бурый медведь, и работники решили избавиться от животного. Для этого они похитили у работодателя взрывчатку и жестоко расправились с медведем: сначала прикормили, а затем подорвали. За процессом они наблюдали со стороны, а также снимали происходящее на камеру. Об инциденте стало известно после того, как видео попало в интернет.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в собаку около российского детского сада.

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      Илона Палей
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