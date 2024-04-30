Премьер Грузии оценил вероятность революции в стране

Премьер Грузии Кобахидзе исключил революцию из-за низкого рейтинга оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов, чтобы устроить в стране революцию. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Кохабидзе отметил, что суммарный рейтинг оппозиции сейчас вдвое ниже, чем он был во время выборов в органы местного самоуправления в 2021 году, в то время как правящую партию «Грузинская мечта» поддерживают свыше 60 процентов населения страны. Поэтому революция и подобные насильственные процессы в республике исключены, оценил он вероятность подобных событий.

По его словам, обанкротившееся политическое меньшинство не имеет никакого права выступать от имени всего грузинского народа.

В понедельник, 29 апреля, в парламенте Грузии депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. 17 апреля депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Рассмотрение документа проходило на фоне протестов в грузинской столице.

Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.