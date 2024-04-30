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08:19, 30 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о готовности России к возможным провокациям ВСУ в праздники

Марочко заявил о готовности РФ к возможным провокациям ВСУ в майские праздники

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия готова к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде прифронтовых населенных пунктов в майские праздники. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Если мы говорим о готовности российских войск к провокациям со стороны противника, то мы учитываем специфику нашего противника и, естественно, готовимся ко всем тем угрозам, которые идут со стороны Киева», — отметил он.

По словам Марочко, в период праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ. Он отметил, что еще с 2014 года «отмечается такой факт, что на все большие праздники украинские боевики совершают какие-то диверсии, террористические акты». Марочко уточнил, что подобная тенденция прослеживается уже около 10 лет.

Подполковник в отставке также предположил, что ВСУ могут организовать диверсии и нанести удары беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры.

Он также призвал жителей прифронтовых населенных пунктов России быть особенно бдительными в День Победы.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются вернуть свои позиции на сватовско-кременском участке, однако терпят неудачи. По его словам, ВСУ в последнее время активизировались в Тернах и Торском. Также Украина предпринимает попытки контратаки в районе Белогоровки.

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      Марина Совина
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