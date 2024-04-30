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01:39, 30 апреля 2024Экономика

В МВФ предрекли мировой экономике период слабого роста

Глава МВФ Георгиева заявила, что мировой экономике грозит период слабого роста
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева . Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла мировой экономике период слабого роста. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго», — подчеркнула она. По ее словам, в Китае перспективы дальнейшего роста экономики «омрачаются вопросами», относящимися к рынку недвижимости. Она добавила, что Европе рост производительности труда отстает, «отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии», чем в США.

Георгиева назвала слабый рост экономики «проблемой номер один». Также она сообщила, что еще одной важной проблемой является «очень тяжелое бремя государственного долга».

Ранее глава МВФ заявила, что мировую экономику в 2020-х годах ожидает «вялое десятилетие». Она отметила, что среднесрочный прогноз роста глобальной экономике сохраняется ниже исторического среднего показателя, чуть выше трех процентов.

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      Марина Совина
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