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21:29, 11 апреля 2024Экономика

Мировой экономике предрекли «вялое десятилетие»

Глава МВФ Георгиева: мировая экономика движется к «вялому десятилетию»

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Мировую экономику в 2020-х годаэ ожидает «вялое десятилетие». Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее словам приводит РИА Новости.

Она отметила, что среднесрочный прогноз роста глобальной экономике сохраняется ниже исторического среднего показателя, чуть выше 3 процентов. «Без корректировки курса мы движемся к "прохладным двадцатым" — вялому и разочаровывающему десятилетию», — предрекла Георгиева.

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Глава МВФ призвала приложить усилия по восстановлению ценовой стабильности и росту производительности. Именно замедление производительности провоцирует замедление роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, добавила он. По словам Георгиевой, фундаментальные изменения, такие как сокращение бюрократической волокиты и увеличение доли женщин на рынке труда, смогут увеличить объем производства на 8 процентов за четыре года.

Она также отметила, что инфляция в мире еще не полностью побеждена, хотя и снижается быстрее, чем ожидалось. В странах с развитой экономкой в четвертом квартале она сократилась до 2,3 процента с 9,5 процента 18 месяцев назад. Ожидается, что снижение продолжится в 2024 году, добавила глава МВФ.

Ранее стало известно, что аналитики Всемирного банка повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 процента. В новый докладе организации о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии ожидания были повышены на 0,9 процентного пункта по сравнению с январской оценкой роста ВВП страны в 1,3 процента.

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