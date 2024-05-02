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19:11, 2 мая 2024Экономика

Названа цена самой дешевой дачи в Подмосковье

Самая дешевая дача в Подмосковье стоит 250 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самая дешевая дача в Подмосковье обойдется в 250 тысяч рублей. Цену наиболее доступного загородного объекта в столичном регионе «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Max Realty.

В рамках указанного бюджета можно приобрести два лота. Один из них — дача на участке в четыре сотки в Луховицком районе, другой — небольшой деревянный дом на участке в шесть соток в округе Шатура.

Всего в Московской области сейчас выставлено на продажу 424 объекта стоимостью до миллиона рублей. За месяц количество таких предложений выросло почти на 16 процентов. Самый широкий выбор дешевой загородной недвижимости представлен в Егорьевском городском округе.

Ранее стала известна стоимость самого дорогого особняка под Москвой. Такой объект продается за пять миллиардов рублей.

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      Александра Качан
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